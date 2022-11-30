البابا تواضروس يستقبل أسقفى شمال سيناء والدير المحرق

جدة - نرمين السيد - ناقش قداسة البابا مع نيافته بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية فى الإيبارشية. كما استقبل البابا، الأنبا بيجول أسقف دير المحرق بالقوصية وناقش معه بعض الأمور الخاصة بالدير.

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