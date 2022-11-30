القباج توقع بروتوكول تعاون مع جمعية «وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام»

جدة - نرمين السيد - ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ مشروع "المساهمة فى تفعيل نظام الأسر البديلة الكافلة الجديد" الذى يسعى إلى توفير حياة كريمة للأطفال فاقدى الرعاية الوالدية، وتقليص الرعاية المؤسسية فى مصر، وذلك من خلال نهج شمولى يستهدف العمل مع 5 فئات رئيسية ومؤثرة فى المنظومة بهدف توحيد مفهوم الرعاية البديلة والمصلحة الفضلى للطفل بين الأطراف المعنية.

كما يسعى هذا النظام إلى توحيد مقاييس التقييم والمعايير الخاصة بالاختيار للأسر على المستوى القومى، وتحسين عملية متابعة الأطفال والأسر البديلة وتقديم الدعم التربوى لهم، هذا بالإضافة إلى اعتماد مراكز تدريبية لتدريب الأسر المتقدمة للكفالة فى كافة المحافظات على التربية الإيجابية للأطفال، وعلى تخطى جميع العقبات التى قد يلاقونها فى تنشئة الأطفال أو فى مختلف معاملاتهم مع المجتمع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الأسرة هى البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدى الرعاية، وهم بالفعل مستحقين لتلك الرعاية الأسرية، بل والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية منذ البداية.

وقد تم التطرق إلى أن الوزارة تتجه نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت الوزارة بشأنه أكثر من حوار مجتمعى لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.

كما تتبع وزارة التضامن الاجتماعى توجهات الدولة فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 27%، وتتوسع الوزارة فى تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14، 600 طفل.

ومن جانبها، وجهت الأستاذة عزة عبد الحميد رئيس مجلس إدارة وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على مجهوداتها فى وضع رؤية واضحة وخطة متكاملة لمأسسة منظومة الرعاية البديلة، كى تكون هناك دعائم قوية للطفل والأسرة.

وتشمل الفئات المستهدفة من المشروع موضوع هذا البرتوكول 500 اخصائى من وزارة ومديريات التضامن الاجتماعى العاملين فى مجال الرعاية البديلة، و3 آلاف أسرة راغبة فى الكفالة وأسرة بديلة كافلة، و10 مراكز تدريبية لجمعيات ومؤسسات أهلية لتدريب الأسر الراغبة فى الكفالة فى المحافظات، و200 دار أيتام ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال الرعاية البديلة والأطفال فى خطر، و10 متدربات من المبادرة العاملة فى مجال الكفالة من خلال تدريب المدربين.

وتلتزم الوزارة برعاية ومتابعة والإشراف على المشروع بشكل رئيسى، وإمداد جمعية وطنية بالبيانات الخاصة بالأسر المستهدفة، ومتابعة تعاون دور الأيتام ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال الرعاية البديلة والأطفال فى خطر، وكذلك تكليف مسئول من الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة للتواصل مع الأطراف الموقعة للبروتوكول وتيسير القيام بمهامهم.

كما تلتزم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية بتوفير نسبة 82% من التمويل اللازم للمشروع مناصفة، والإشراف ومتابعة أنشطة المشروع وأوجه الصرف، وتقديم الدعم الفنى والمالى لجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الايتام، وكذلك المشاركة فى الحملات التوعوية حول دور المجتمع الأهلى ودور الأيتام تجاه منظومة الرعاية البديلة من خلال ملتقى سند للرعاية البديلة ومؤتمر سند للرعاية البديلة الإقليمى حول نظام الكفالة.

وتلتزم جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام بتوفير 18% من التمويل اللازم للمشروع، وتنفيذ المشروع من حيث الأنشطة المنفذة والفئات المستهدفة والأهداف المحددة واستمرارية المشروع وآلية تنفيذه ومخرجاته، وكذلك إعداد التقارير الفنية والمالية المرحلية وإرسالها للأطراف الأخرى الموقعة للبروتوكول.