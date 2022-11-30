الداخلية المصرية تشارك في منتدى تعاون الأمن العام العالمي بدعوة من وزارة الأمن العام الصينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 05:26 مساءً - لبت وزارة الداخلية دعوة وزارة الأمن العام الصينية للمشاركة افتراضياً فى أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمى والمنعقد بجمهورية الصين الشعبية خلال يومى 29 و30 نوفمبر تحت شعار (التعاون الأمنى من أجل الإزدهار المشترك)، وذلك في إطار علاقات التعاون المتميزة القائمة بين أجهزة الأمن المصرية ونظيرتها الصينية.

ويحضر المنتدى وفود أمنية رفيعة المستوى لمناقشة تطوير آليات التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجالات الأمن وإنفاذ القانون؛ بهدف مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية.

وكرمت وزارة الأمن العام الصينية محمود توفيق وزير الداخلية، بمنحه ميدالية "سور الصين العظيم" الذهبية، وتعد من أرفع الأوسمة الصينية التى تقدم لمسئولين غير صينيين.

ويأتي التكريم تقديراً من الجانب الصينى للعلاقات المصرية الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات التعاون الأمنى الثنائى فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.