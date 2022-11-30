الزيارة الطلابية لطلاب جامعة جنوب الوادى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 05:25 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ومحافظة قنا زيارة طلاب الجامعة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز فرشوط قرية العركي، وبدأت الزيارة (بمركز شباب العركي، لمشروع مجمع خدمات المواطنين، المجمع الزراعي، ومكتبة كتابك، المجمع الطبي بالعركي، نقطة الإسعاف، مركز التأهيل الاجتماعي بالعركي)

ووضح منسق مؤسسة حياة كريمة للطلاب المشروعات التي تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية بقرى المركز وتوضيح محاور المبادرة وكذا المبادرات التي قامت بها المؤسسة وشرح كيفية رصد إحتياجات الأهالي والعمل على تنفيذها، مرورا بمتابعة المشروعات وحتى إنتهاء تنفيذها.

حضر الزيارة الطلابية أ. السمان فخري منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا، ورئيس الوحدة المحلية لقرية العركي، ومسئول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من متطوعي حياة كريمة بمركز فرشوط، وعدد كبير من طلاب الجامعة من كافة الكليات والتخصصات.