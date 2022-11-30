الداخلية تشارك إفتراضيا بالمؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العالمى بالصين

جدة - نرمين السيد - استجابت وزارة الداخلية لدعوة وزارة الأمن العام الصينية للمشاركة افتراضيا فى أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمى والمنعقد بجمهورية الصين الشعبية خلال يومى 29 و30 نوفمبر تحت شعار "التعاون الأمنى من أجل الازدهار المشترك"، وذلك فى إطار علاقات التعاون المتميزة القائمة بين أجهزة الأمن المصرية ونظيرتها الصينية.





وناقش المؤتمر، الذي حضره وفود أمنية رفيعة المستوى، تطوير آليات التعاون بين الأطراف الفاعلة فى مجالات الأمن وإنفاذ القانون بهدف مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية. وخلال المؤتمر، كرمت وزارة الأمن العام الصينية، محمود توفيق وزير الداخلية بمنح سيادته ميدالية "سور الصين العظيم" الذهبية.. والتى تعد من أرفع الأوسمة الصينية التى تقدم لمسئولين غير صينيين، وذلك تقديرًا من الجانب الصينى للعلاقات المصرية الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات التعاون الأمنى الثنائى فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

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