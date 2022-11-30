جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل فى بيان اليوم الأربعاء، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، على المحور الجديد الجارى تنفيذه شمال شارع (9) بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التى تنقل الحركة المرورية من شرق القاهرة إلى غربها، تكريما لرمز قضائى كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدل: السيسى يوافق على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على أحد المحاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.