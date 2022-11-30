الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بالفيوم لإنتاج الأنظمة الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "يازاكى مصر للأنظمة الكهربائية"، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 67001.3 م2 ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم، وتختص هذه المنطقة بمزاولة نشاط إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام المشروع بتصدير نسبة 100% من حجم الإنتاج لخارج البلاد.





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