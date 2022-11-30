بالأرقام.. المنصورة الجديدة خطوة نحو المدن المستدامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ألقت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على مدينة المنصورة الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع التى تم تشييدها مؤخرا ضمن خطة الدولة فى إنشاء مدن جديدة لمواجهة الكثافة السكانية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عصرية تنتمى إلى مدن الجيل الرابع.





ويوضح الإنفو جراف التالى تفاصيل المدينة الجديدة:

جدير بالذكر أن المنصورة الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع التى تم تدشينها بقرار جمهورى عام 2018، ليستمر العمل عليها فى سبيل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية لإنشاء المدن الجديدة.

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