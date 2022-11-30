انت الان تتابع خبر مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023.. اعرفوا التفاصيل بشكل كامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023، وهي لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية، والتأكيد على أن الامتحانات سوف تشمل على الأسئلة المقالية وأسئلة اختيار من متعدد وتعتمد على فهم الطالب لجميع مخرجات التعليم وليس التلقين والحفظ.

مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023وتوجد الكثير من التفاصيل الخاصة بمواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 وهي لغة أجنبية أولي، وهو على حسب ما جاء في دليل الطالب لامتحانات الثانوية العامة النهائية، وهو يأتي كما يلي:

أسئلة الاختيار من متعدد

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32 درجة.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 5 أسئلة.

-عدد الأسئلة أربع درجات: لا توجد.

– العدد الكلي للأسئلة: 37 سؤالا.

-الدرجة الكلية للأسئلة: 42 درجة.

الأسئلة المقالية

-عدد الأسئلة بدرجتين: 2 سؤال.

– عدد الأسئلة بدرجة واحدة: لا توجد.

– عدد الأسئلة بأربع درجات: سؤال واحد.

-العدد الكلي للأسئلة: 3 أسئلة.

-الدرجة الكلية للأسئلة: 8 درجات.

التفاصيل للامتحان

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة في الامتحان: 32 سؤالا.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 7 أسئلة.

-عدد الأسئلة بأربع درجات: سؤال واحد.

-العدد الكلي للأسئلة: 40 سؤالا.

-الدرجة الكلية 50 درجة.

-مدة الامتحان: 3 ساعات.

مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 كلغة أجنبية ثانية

أسئلة الاختيار من متعدد

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 28 سؤالا.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 3 أسئلة.

-عدد الأسئلة بتلت درجات: لا يوجد.

-العدد الكلي للأسئلة 31 سؤال.

-الدرجة الكلية: 34 درجة.

أسئلة المقالي:

-عدد الأسئلة بـ3درجات سؤالين.

-الدرجة الكلية 6: 6 درجات.

المجموع كامل:

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 28 سؤالا.

– عدد الأسئلة بدرجتين: 3 أسئلة.

-عدد الأسئلة بثلاثة درجات: سؤالان.

-العدد الكلي للأسئلة 33 سؤالا.

-الدرجة الكلية: 40 درجة.