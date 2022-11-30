انت الان تتابع خبر بائعة البخور .. تفاصيل مثيرة لمقتل سيدة أثناء إقامة علاقة محرمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت نيابة أكتوبر التابعة لمديرية أمن محافظة الجيزة عن التحريات التي قامت بها في قضية بائعة البخور، التي لقيت مصرعها أثناء إقامتها علاقة محرمة مع تاجر أثاث داخل مخزن بمعرض الموبيليا الخاص به.وأوضحت التحريات أن المتهم قام باصطحاب بائعة البخور إلي مخزن بمعرض الموبيليا الخاص به لإقامة علاقة غير شرعية ولكن، فؤجي أنها تقوم بمحاولة سرقته، مما جعله يقوم بضربها، لتبادله هي الأخري نفس التصرف.

وأضافت التحريات أن التاجر بعد ذلك قام بلف حبل قماش حول عنقها لخنقها ، ولكنها هي قاومته فقام بضربها على رأسها بملة سرير خشبية كانت بجواره، مما جعلها تفارق الحياة في الحال، ثم قام بنقلها عبر دراجة نارية إلي مكان مجهول لدفنها.