انت الان تتابع خبر زيادة المعاشات في شهر يناير 2023.. التأمينات تزيح الستار عن الحقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت التأمينات الاجتماعية عن حقيقة زيادة المعاشات في شهر يناير 2023، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الكثير من المستحقين في الساعات الأخيرة الماضية على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وأن الحد الأدنى للمعاش المنتهي خدمته بدءاً من شهر يناير 2023، سوف يكون 1105 جنيهاً والحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهاً.

منحة لأصحاب المعاشات

ويأتي زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينية، ولذلك أكدت أنه سوف يتم البدء في زيادة الحدين الاقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأمينية في يناير 2023 وهذا طبقاً لنص قانون التأمينات الاجتماعية نص على زيادة الحدين للاشتراكات التأمينية، وهو ضمن تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضافت التأمينات في بيان إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بمبلغ وصل لـ 300 جنيه، وتم البدء في صرفها من شهر نوفمبر الماضي، وسوف تستمر شهرياً بدون التقيد بفترة معينة وتنتهي بعدها، وإذا ان هذه المنحة تعادل 30% من قيم العديد من أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، وهذا بجانب زيادة المعاشات التي تم إقرارها في شهر أبريل الفائت بنسبة 13%.