انت الان تتابع خبر صدر نص القرار .. الإعلان عن صرف زيادة أكثر من 280 جنيه لأصحاب المعاشات - انزل شوف الحساب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استعداد كافة منافذ الصرف المختلفة والمتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال أصحاب المعاشات غداً الخميس لصرف مستحقاتهم الخاصة بشهر ديسمبر 2022، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت التضامن أنه سوف يتم الصرف غداً للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات التي تضم 2 مليون و400 ألف مواطن وهم من يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً، علاوة على المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الحكومة في الشهر الماضي والمقدرة بـ300 جنيه شهرياً.

وأشارت الوزارة أنه أيضاً يمكن للمستفيدين والقائمين بالصرف الذي يمتلكون بطاقات ميزة التوجه إلي أقرب مكينة صراف آلي للحصول على مستحقاتهم بعد منتصف ليل القاهرة اليوم.