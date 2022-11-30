انت الان تتابع خبر الثانوية العامة 2023 .. التعليم تعلن عن قرار مفاجئ والتنفيذ الترم الثاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي عن قرار جديد موجه إلي طلاب الثانوية العامة 2023 في كافة مدارس جمهورية مصر العربية، للعام الدارسي الجاري.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان التدريبى لطلاب الثانوية العامة 2023، سوف يتم توفير بداية من الفصل الدارسي الثاني الذي من المقرر أن ينطلق في شهر فبراير من العام الميلادي الجديد، مشيرة أنه سوف يكون متاح عبر موقعها الإكتروني على شبكة الانترنت.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان التدريبى سوف يكون بمثابة نموذج محاكى للامتحان الحقيقى الذى سوف ينطلق في شهر يونيو القادم، مضيفة أن سوف يكون اختياري أمام طلاب الصف الثالث الثانوي حيث أنه سوف يساعد الطلاب على التعرف على شكل الأسئلة.