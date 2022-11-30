الرئيس السيسي يتابع خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وجاءت توجيهات الرئيس من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.