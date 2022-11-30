حياة كريمة فى البحيرة.. تطوير 43 قرية رئيسية و238 وحدة قروية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تتواصل الأعمال فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.





وفى القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة فى البحيرة، تتواصل أعمال تحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات. وقالت الدكتور سحر سليمان، عضو مؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فى مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، إن أعمال المبادرة تتواصل فى المحافظة بكافة المشاريع من مدارس ومشروعات صرف وغيرها. وأوضحت أن المبادرة تقوم بقوافل توعوية وطبية، وهناك مشروعات كثير تم تنفيذها بنسبة 100%، ويتم متابعة تطور الأعمال بشكل مستمر. ويبلغ عدد مشروعات المبادرة فى البحيرة 8021 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه، بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وحوش عيسى وأبو المطامير ووادى النطرون بإجمالى 43 قرية رئيسية و238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا.

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