المنصورة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن أولى مدن الجيل الرابع بالدلتا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى فيديوجراف، أن مصر أعادت خلال السنوات الماضية رسم خريطتها العمرانية، بالاعتماد على مدن الجيل الرابع المخططة والحديثة. وتمثل هذه المدن طفرة فى مستوى الخدمات والاستدامة، مقارنة بمدن أخرى بنيت فى فترات سابقة لم تتوفر بها إمكانيات مماثلة. وتأتى المنصورة الجديدة فى مقدمة مدن الدلتا التى تتمتع بخدمات الجيل الرابع، باستثمارات بلغت 45 مليار جينه للمرحلة الأولى فقط، وتقام على 4 مراحل تم الانتهاء من مرحلتين منهم. لماذا اتجهت مصر لمدن الجيل الرابع؟ ووفق القاهرة الإخبارية، اتجهت مصر إلى مدن الجيل الرابع لإعادة توزيع السكان والخروج من حيز الوادى العمرانى، وتلاشى أى أخطاء إنشائية سابقة عن طريق بنية تكنولوجية متطورة. وأصبحت مدن الجيل الرابع مجهزة لأن تصبح مركزا للمال والأعمال وجذب الاستثمارات، ويأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، كما تخطط الدولة لإنشاء العشرات منها بمختلف المحافظات.

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