أسامة ربيع: قناة السويس تقترب من تحقيق 7.8 مليار دولار إيرادات بنهاية 2022

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية، برئاسة السفير جوزيه أوكتافيو فيلانوفا سفير المكسيك وعميد السلك الدبلوماسى اللاتينى يرافقه السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى بالإسماعيلية.





تأتى الزيارة فى إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتهدف إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس.

وضم الوفد سفراء وقائمين بعمل سفير من 11 دولة شملت المكسيك وبنما والأرجنتين وفنزويلا وشيلى وكوبا وبيرو وجواتيمالا وبوليفيا والدومينيكان والإكوادور.

فى بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الدبلوماسى فى هيئة قناة السويس، وأعرب عن سعادته بتواجد هذه الكوكبة من سفراء الدول الصديقة فى أمريكا اللاتينية.

ونوه بالأهمية الاستراتيجية التى تتمتع بها قناة السويس على الصعيد الدولى كمحور رئيسى لدعم التجارة العالمية.

وشدد على أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا نحو تنمية منطقة القناة وتعمير سيناء من خلال حزمة من المشروعات التنموية العملاقة جاء فى مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة كقاطرة للمشروعات العملاقة، تلاها طفرة فى مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال 6 أنفاق عملاقة أسفل القناة، و5 كبارى عائمة ومرفق المعديات للربط بين ضفتى القناة.

وأوضح أن هيئة قناة السويس تعكف على تنفيذ مشروع تنموى مستدام تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهمورية بتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء واستعادة النظام البيئى بهما من خلال مبادرة واعدة تستهدف تنمية سيناء، وزيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن.

واستعرض رئيس الهيئة تطور معدلات عبور السفن بالقناة خلال الآونة الأخيرة والذى شهد ارتفاعا ملحوظا على صعيد أعداد وحمولات السفن العابرة وحصيلة الإيرادات المحققة خلال العام المالى المنصرم 2021/ 2022، كما كشف الفريق ربيع عن ما تشير إليه إحصائيات الملاحة خلال العام الميلادى الجارى من توقعات تحقيق طفرة غير مسبوقة فى الإيرادات السنوية تصل لنحو 7.8 مليار دولار بنهاية 2022.

وشدد على حرص الهيئة على تعزيز دورها فى خدمة مجتمع الملاحة العالمى والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم الأزمات العالمية المتتالية، لافتا فى هذا الصدد إلى ما اتخذته الهيئة من إجراءات وما انتهجته من سياسات أتاحت التعامل بمرونة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد"covid _19 "، كما تطرق إلى جهود الهيئة فى تعويم وإنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN باستحداث استخدام التكريك فى أعمال الإنقاذ البحرى لأول مرة وهو ما حظى بالعديد من الإشادات الدولية.

ولفت إلى تبنى الهيئة استراتيجية طموحة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر وذلك من خلال عدة محاور أبرزها تحويل محطات الإرشاد الممتدة بطول المجرى الملاحى للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولى، علاوة على مضى الهيئة قدما فى ملف التحول الرقمى، وسعيها لتبنى مبادرات لتقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة.

وشملت الزيارة، مشاهدة مناورة تدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحرى، تلاها القيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، ثم تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية واستاد هيئة قناة السويس الجديد لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.