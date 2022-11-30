تسجيل الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة على قائمة يونسكو التمثيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، نجاح مصر فى تسجيل ملف الاحتفالات المتعلقة برحلة "العائلة المقدسة" بها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى للإنسانية فى منظمة الـ"يونسكو".





وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافى غير المادى اليوم، خلال دورتها السابعة عشرة، المقامة حاليا فى العاصمة المغربية الرباط، بعد أن حشدت مصر تأييدا واسعا وصل إلى حد الإجماع.

وأشاد مجلس الوزراء بإحراز هذا النجاح الكبير، الذى يؤكد أن الدولة المصرية حافظت على تراثها العريق عبر مئات السنين.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى يعتبر رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض، التى احتضنت العائلة المقدسة وأعادت إحياء مسارها وحافظت لسنوات طويلة على الاحتفاء برحلتها إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن ملف مصر للاحتفالات المرتبطة بـ "العائلة المقدسة"، بدأ العمل به منذ بضع سنوات، وشاركت فيه وزارة الثقافة، وعدد من الجهات التابعة لها، وبذلت فيه وزارة الخارجية جهدا كبيرا لإنجاح ملف مصر فى هذا المجال، من خلال التواصل مع الأطراف الدولية المعنية، كما شاركت فيه وزارة الآثار والسياحة، والعديد من المؤسسات الأهلية، والكنائس المصرية.