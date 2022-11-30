السيسى يوجه بالإسراع فى خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف التعويضية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ووجه الرئيس بالإسراع فى خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعى متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان فى حاجة إليها، وذلك من منظور إنسانى وأخلاقى ودينى، مع الأخذ فى الاعتبار امكانية تطوير ذلك المجمع الصناعى ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.

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