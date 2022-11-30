نجاح مصر فى تسجيل احتفالات رحلة العائلة المقدسة بـ"يونسكو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن نجاح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المتعلقة برحلة "العائلة المقدسة" بها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة الـ "يونسكو"، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي اليوم، خلال دورتها السابعة عشرة، المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط، بعد أن حشدت مصر تأييدا واسعا وصل إلى حد الإجماع.

وأشاد مجلس الوزراء بإحراز هذا النجاح الكبير، الذي يؤكد أن الدولة المصرية حافظت على تراثها العريق عبر مئات السنين.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي يعتبر رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة المقدسة وأعادت إحياء مسارها وحافظت لسنوات طويلة على الاحتفاء برحلتها إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن ملف مصر للاحتفالات المرتبطة بـ "العائلة المقدسة" بدأ العمل به منذ بضع سنوات، وشاركت فيه وزارة الثقافة، وعدد من الجهات التابعة لها، وبذلت فيه وزارة الخارجية جهدا كبيرا لإنجاح ملف مصر في هذا المجال، من خلال التواصل مع الأطراف الدولية المعنية، كما شاركت فيه وزارة الآثار والسياحة، والعديد من المؤسسات الأهلية، والكنائس المصرية.