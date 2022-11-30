الأوقاف توزع 12 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.

وأعلنت الوزارة انطلاق سيارات تحمل لحوم صكوك الأضاحي والإطعام إلى محافظات ( الغربية- أسيوط- دمياط- البحر الأحمر )؛ لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع التاسع عشر من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه ( 619 ) طنًّا من اللحوم حتى تاريخه.

وسيتم غدًا الخميس توزيع ( 12 ) طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات ( القاهرة- الجيزة- سوهاج- قنا- شمال سيناء- جنوب سيناء )، وذلك للأسبوع التاسع عشر من بدء مرحلة التوزيع.

ليصل إجمالي ما تم توزيعه من اللحوم حتى تاريخه ( 631 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- السويس- الدقهلية- بني سويف- دمياط- الإسماعيلية- كفر الشيخ- الفيوم- المنوفية- بورسعيد- شمال سيناء- الوادي الجديد- الشرقية- البحر الأحمر- المنيا- أسيوط- قنا- الأقصر- أسوان- مرسى مطروح-سوهاج- جنوب سيناء).

هذا وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها:

التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد ، وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة .