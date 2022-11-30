القوات المسلحة تنظم إحتفالية لحصول كلية القادة والأركان على شهادات إعتماد الهيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - نظمت القوات المسلحة إحتفالية لتسليم شهادات إعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لكلية القادة والأركان ، والتى جاءت تتويجاً لإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية .

بدأت مراسم الإحتفال بعرض تقديمى تناول نبذة عن تاريخ كلية القادة والأركان ، وألقى اللواء أح / أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مشيراً إلى أن كلية القادة والأركان صرح تعليمى عريق تتمتع بالأصالة والتاريخ الممتد منذ عام 1825 م وتواصل دورها لإعداد أجيال جديدة من القادة قادرة على تحمل المسئولية متبعة أحدث طرق التعليم الحديثة وإتخاذ كافة المعايير لصالح جودة العملية التعليمية ، موضحاً الدعم الدائم والمستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية ، والإعتماد على أحدث الأساليب العلمية المتطورة التى تسهم فى الإرتقاء بالمستوى العلمى للدارسين فى كافة المراحل والأنشطة الدراسية .

وفى نهاية الإحتفال تم منح شهادات إعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للكلية , وتسليم درع الكلية لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وإلتقاط صورة تذكارية جماعية .

حضر مراسم تسليم شهادات الإعتماد اللواء أح / رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .