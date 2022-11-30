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القوات المسلحة تنظم إحتفالية لحصول كلية القادة والأركان على شهادات إعتماد الهيئة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - نظمت القوات المسلحة إحتفالية لتسليم شهادات إعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لكلية القادة والأركان ، والتى جاءت تتويجاً لإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية .

بدأت مراسم الإحتفال بعرض تقديمى تناول نبذة عن تاريخ كلية القادة والأركان ، وألقى اللواء أح / أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مشيراً إلى أن كلية القادة والأركان صرح تعليمى عريق تتمتع بالأصالة والتاريخ الممتد منذ عام 1825 م وتواصل دورها لإعداد أجيال جديدة من القادة قادرة على تحمل المسئولية متبعة أحدث طرق التعليم الحديثة وإتخاذ كافة المعايير لصالح جودة العملية التعليمية ، موضحاً الدعم الدائم والمستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية ، والإعتماد على أحدث الأساليب العلمية المتطورة التى تسهم فى الإرتقاء بالمستوى العلمى للدارسين فى كافة المراحل والأنشطة الدراسية .

وفى نهاية الإحتفال تم منح شهادات إعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للكلية , وتسليم درع الكلية لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وإلتقاط صورة تذكارية جماعية .

حضر مراسم تسليم شهادات الإعتماد اللواء أح / رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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