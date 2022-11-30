”قوى عاملة أسوان” : تعلن استلام 98 شاب فرص عمل حقيقية بالمنشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بشان ، متابعة فرص العمل التى يتم تقديمها للشباب من الجنسين فى ملتقيات التوظيف والنشرة الدورية للتوظيف ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة متابعة استلام الشباب لفرص عمل حقيقية ولائقة بالمنشآت التى تتقدم بطلبات توفير تلك الفرص للمديريات .

وفى هذا الشأن أوضح أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، أن المديرية تابعت بحرص كل الفرص التى تقديمها فى ملتقى التوظيف الذى نظمته مؤخراً بالتعاون مع المحافظة وشهده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بقاعة النيل وفر أكثر من 280 فرصة عمل بمختلف المؤهلات الدراسية من سن 20 سنة إلى 45 سنة داخل 11 منشأة متعددة الأنشطة بالقطاع الخاص .

وأضاف مدير المديرية انه اسفرت المتابعة عن استلام 98 شاب فرص عمل حقيقية وتم تحرير عقود عمل لهم وفق احكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بالمنشآت الآتية : فندق جزيرة إيزيس ، شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة ، شركة الراية للتجارة العامة والتوريدات ، فندق سوفيتيل كتراكت ، كما تتقدم المديرية بالتهنئة لكل الشباب الذين إلتحقوا بفرص العمل التى تم توفيرها ، ومؤكداً إستمرار توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة .