”القوى العاملة” : الاختبار النهائى لبرنامج تدريبي على التفصيل والحياكة بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن القيام بزيارة ميدانية لمركز تدريب بركة السبع وحضور الإختبار النهائى للدورة التدريبية التى يتم تنفيذها على مهنة التفصيل والخياطة بالمركز ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بمنظومة التدريب المهنى وتطويرها ومتابعتها وتوفير أحدث أساليب وبرامج التدريب على المهن التى توفرها مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة بالمحافظات .

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية فى تقريره للوزارة ، أنه قام بعمل الزيارة ليشهد الاختبار النهائى للمتدربين بعد انتهاء مدة التدريب الخاصة بالبرنامج التدريبي المنفذ مجاناً للشباب داخل مركز التدريب الثابت ببركة السبع ، لـ 15 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة ، والإطمئنان على مستويات المتدربات بناء على التقييم الذى يقوم به مشرفى التدريب ولجنة الاختبار بالمركز.

وأضاف مدير المديرية، أن المتدربات اجتازوا فترة التدريب بشكل ناجح ومتميز ، وان مخرجات التدريب تتمتع بجودة عالية من حيث التصميم والتنفيذ والشكل النهائى ، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل ، بتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع الموجودة داخل المحافظة والتى يتم التنسيق باستمرار معهم وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها ، كما تم عقد لقاء مع جميع المتدربات الذين اجتازوا اختبارات نهاية التدريب بنجاح للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية.

حضر الإختبار النهائى سهام الخياط نائب رئيس مدينة بركة السبع ، واسامة جاب الله مالك أحد مصنع الملابس الجاهزة ، كما حضر الزيارة مدير منطقة عمل قويسنا ، ومدير مكتب التشغيل ببركة السبع ، ومدير مكتب التفتيش ببركة السبع ، ومسؤل التدرج لمنطقة قويسنا.