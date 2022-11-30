”القوى العاملة” : تسليم 49 جائزة لأوائل خريجي البرامج التدريبية بأسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - نظمت مديرية القوي العاملة بأسوان حفل توزيع الجوائز العينية لأوائل خريجي برامج التدريب المهني بمواقع التدريب التابعة للمديرية ( مركز تدريب المحمودية – مركز تدريب كلابشة – الوحدة التدريبية المتنقلة ) عن الفترة التدريبية الحالية ، وذلك تحت شعار مبادرة ( مهنتك مستقبلك و مشروعك هو حياتك ) ، برعاية وزير القوي العاملة حسن شحاتة ،و بحضور و تشريف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وأوضح احمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم تنفيذ 23 دورة تدريبية علي العديد من المهن ومنها ( الطاقة الشمسية – صيانة المحمول و الشاشات و الدش – صيانة الأجهزة المنزلية – التبريد و التكييف – برامج الحاسب الآلي – الملابس الجاهزة و الستائر و المفروشات – الجلد الطبيعي و العرجون ) استهدفت هذه البرامج 188 من شباب الخريجين من الجنسين في الفئة العمرية من 18 : 45 عام و لجميع المؤهلات الدراسية 0

ونوه "عزازى" إلى ان الحفل تضمن تسليم 14 ماكينة خياطة ، و 10 شنط ادوات ، و25 فلاش ميموري ، سلمها المحافظ ومدير المديرية ، كما هنأ المحافظ الشباب الاوائل بتفوقهم فى التدريب العملى والنظرى داخل البرامج التدريبية الذى نفذتها الوزارة ، وحثهم علي مواصلة كفاحهم و جهدهم للوصول لمستوي مهني و اقتصادي أفضل .

و اضاف مدير المديرية ، ان الفائزين قدموا الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ، والمحافظ ، وفريق عمل المديرية على الاهتمام ببرامج تدريب الشباب ، وحصولهم علي هذا الدعم العيني الذى يساهم فى عمل مشروع صغير خاص بهم يحسن من مستويات معيشتهم ويكون السبيل للوصول إلى أحلامهم المستقبلية .