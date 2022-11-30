”معلومات الوزراء”: مصر تقفز 42 مركزا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا يرصد تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال 2022؛ حيث قفزت مصر 42 مركزا في المؤشر بين عام 2020 و2022؛ حيث قفزت من المرتبة الـ111 في عام 2020 لتصل إلى المرتبة الـ69 في عام 2022، لتأتي مصر بذلك ضمن فئة الدول المتقدمة جدا (A) خلال 2022 بمعدل نقاط 0.751 نقطة.

وأوضح المركز - في بيان أصدره، اليوم /الأربعاء/ - أن مؤشر نضج الحكومة الرقمية معدل نقاط 198 دولة على مستوى العالم، ويقوم على 4 مؤشرات رئيسة، و48 مؤشرا فرعيا، وتتراوح نقاط المؤشر بين 0 الأقل و1 الأعلى.

وجاء تقييم مصر في المؤشرات الفرعية مرتفعا، مثل مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية؛ وقد جاءت فيه ضمن فئة الدول المتقدمة (A)، ومؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وجاءت أيضا ضمن فئة الدول المتقدمة (A)، ومؤشر التفاعل الرقمي مع المواطنين وجاءت ضمن فئة الدول المتوسطة (B)، ومؤشر ممكنات التحول الرقمي الحكومي وجاءت ضمن فئة الدول المتقدمة (A).