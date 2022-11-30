”إير كايرو” تنظم جولة سياحية لممثلى 140 من شركات السياحة والسفر الألمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر نظمت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى والذراع منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران جولة تعريفية سياحية لممثلى 140 شركة من شركات السياحة والسفر الألمانية بالتعاون مع إحدى أكبر شركات منظمى الرحلات فى ألمانيا قاموا خلالها بزيارة الغردقة والقاهرة ومعالم مصر السياحية والتاريخية حيث زاروا منطقة الأهرامات والمتحف المصرى بميدان التحرير وذلك ترويجاً للمنتج السياحي المصري فى السوق الألمانى الذى يعد واحداً من أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وبما يسهم فى زيادة رحلات شركة إير كايرو إلى ألمانيا خلال الموسم الصيفى المقبل لتصل إلى 82 رحلة أسبوعيا تربط بين كلٍ من مطارات الغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ و13 مدينة ألمانية مقابل 62 رحلة اسبوعياً نظمتها إيركايرو خلال الموسم الصيفى فى2022

وصرح حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو أن هذه الجولة التعريفية لشركات السياحة والسفر تأتى وفقاً لتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بضرورة تنظيم مثل هذه الجولات تنشيطاً للحركة الجوية والسياحية من مختلف دول العالم إلى مصر والعمل على فتح أسواق وخطوط جديدة وزيادة الترددات للنقاط الموجودة بالشبكة الجوية

وأشار إلى أن هذه الجولة تمثل فرصة كبيرة للترويج للمقاصد السياحية المصرية والتعرف على مزاياها موضحاً أن "إيركايرو" ستنظم خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل جولة تعريفية ثانية لممثلى 65 شركة أخرى من شركات السياحة والسفر فى ألمانيا لزيارة مصر بالتعاون مع أحد كبار منظمى الرحلات الألمانية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بما يسهم فى ربط المدن الألمانية بالمقاصد السياحية فى مصر عبر شبكة من الرحلات الداخلية تربط بين مطارات القاهرة والغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ وسفنكس والأقصر

وقد أعرب ممثلو شركات السياحة والسفر الألمانية عن سعادتهم بزيارة مصر والتعرف على أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة كما أشادوا بما شاهدوه من جودة للمنتج السياحى المصرى المتكامل وجودة الخدمات المقدمة من شركة إيركايرو التى تسير حاليا 30 رحلة أسبوعياً إلى 9 مدن ألمانية إلى جانب كلٍ من العاصمة النمساوية فيينا وزيورخ وبازل فى سويسرا