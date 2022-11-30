رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ” إعصار 65...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - شهد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى (إعصار 65) والذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وألقى اللواء أح / عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى تدريب رجال الجيش الثالث الميداني ، للوصول إلى أرقى المستويات والإرتقاء بمعدلات الآداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات .

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات ، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار المناسب أثنـاء إدارة العمليات .

وفى ختام المشروع نقل الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الجيش الثالث الميداني ، مشيداً بالأداء المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع ، كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقى والكفاءة القتالية وإستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته .

كما قام الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد إحدى نظم ومقلدات الرماية " المايلز " بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى للإطمئنان على تحقيقها أقصى درجات الواقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة .

حضر المشروع والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .