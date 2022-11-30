الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على أحد المحاور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمالي شارع (9) بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التي تنقل الحركة المرورية من شرقي القاهرة إلى غربها، تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم، أن الوزارة وجموع القضاة في كافة الجهات والهيئات القضائية، تقدم أصدق الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم، الذي يؤكد تقديره لرجال القضاء المتميزين ودورهم الراسخ في خدمة وطنهم.