«معلومات الوزراء»: مصر تقفز 42 مركزا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من خلال إنفوجراف نشره على صفحته الرسمية، اليوم الأربعاء، أن مصر عززت من البنية التحتية للخدمات الرقمية بالإضافة إلى تحويل جزء كبير من الخدمات الحكومية إلى رقمية.



وقد انعكس التطور المحلى فى استخدام الخدمات الرقمية بشكل مباشر على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية ومنها مؤشر نضج الحكومة الرقمية.