نصيحة مهمة من الأرصاد بشأن الملابس الشتوية

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، إن الظاهرة المؤثرة، حاليا هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.
وأضافت الهيئة، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن فرص الأمطار الخفيفة تنحصر على مناطق محدودة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا.
وتابعت أن حالة البحرين خفيفة إلى معتدلة تسمح بجميع الأنشطة البحرية.
ونصحت الهيئة بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل، وفى الصباح الباكر.
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