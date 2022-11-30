المنصورة الجديدة.. «حياة كريمة» ومشروعات لـ«ابدأ» فى الدقهلية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الدقهلية طفرة غير مسبوقة بفضل المشروعات القومية التى أنشأتها الدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية، وفق خطة محكمة لتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة.





وتأتى المنصورة الجديدة، على رأس المشروعات، التى غيرت من وجه الدلتا بالكامل، وليس الدقهلية وحدها، عبر الخدمات الذكية التى تقدمها، والمبانى المعمارية ذات الطابع الخاص التى بنيت فيها.

وشملت المرحلة الأولى فى أعمال المنصورة الجديدة تنفيذ 17 ألف وحدة و8 أسواق، وجامعة، وكورنيش طوله نحو 15 كيلومترا، ومحطة تحلية مياه كبرى.

وتعد المنصورة الجديدة نواة للتنمية الاقتصادية لمنطقة الدلتا الساحلية، وتتمتع بالعديد من المقومات السياحية والجمالية التى تؤهلها لتكون وجهة سياحية لمختلف المستثمرين والمطورين العقاريين.

وقد تم اختيار الموقع طبقا للاستراتيجية الإقليمية لمنطقة الدلتا وكذلك الرؤية التنموية لمصر 2050 وذلك بهدف إنشاء تجمع خدمى للمنطقة المحيطة وعلى محاور التنمية العرضية بين شرق وغرب الدلتا وعلى محاور حركة رئيسية وفى موقع متوسط بين تجمعات ذات ثقل سكانى وقاعدة اقتصادية بحيث تحقق التوازن والتنمية الشاملة لمنطقة الدلتا.

إلى ذلك، فقد ساهمت أعمال مبادرة حياة كريمة، فى تحسين معيشة المواطنين خصوصاً فى القرى، حيث تم الانتهاء من 237 مشروعاً بقرى شربين بتكلفة 3 مليارات جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 586 مشروعاً بالمرحلتين الأولى والثانية.

وحرصت الدقهلية على دعم حركة الاستثمار بالتعاون مع مبادرة ابدأ، حيث وجه المحافظ أيمن مختار بتحقيق مطالب المستثمرين بجميع المجالات.