مجموعات عمل من التأمينات غدا لمتابعة صرف معاشات ديسمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 02:26 مساءً - تشكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مجموعات عمل لتيسير صرف معاشات ديسمبر، اعتبارا من غد الخميس مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر الثانى على التوالي.

كما تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء فى صرف معاشات نوفمبر الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.