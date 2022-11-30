«المنصورة الجديدة» أول مدن الجيل الرابع فى الدلتا (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - تقع مدينة المنصورة الجديدة (والتى سيتم افتتاحها قريبا) بطول 14كم على الطريق الساحلى بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ، وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار كهربائى يصل بينهما فى أقل من 15 دقيقة





ونشرت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بالصور والفيديو عن مدينة المنصورة الجديدة، التى تعزز استراتيجية وخطة التنمية المستدامة.

وتضم مدينة المنصورة الجديدة أنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحى، وفيلات، وإسكان متوسط واجتماعى، لتستوعب أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، فضلًا عن الفنادق السياحية التى تخدم السياحة العلاجية.

وتنقسم مدينة المنصورة الجديدة إلى أربع مراحل:

المرحلة الأولى:

تبلغ مساحتها 2063 فدانًا، وشملت خريطة مدينة المنصورة الجديدة ثلاثة أنواع من مشاريع الإسكان وهى الإسكان الاجتماعى والمتوسط والسياحى، وجميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، إلى جانب أن جميع وحدات الإسكان الاجتماعى تتسم بالطابع الساحلى علاوة على المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية فى كل مشروع سكنى.

وتضم مشاريع إسكان فيلات مودرن وفيلات كلاسيك" ومشروع الإسكان الفاخر جنة ومشروع سكن مصر ومشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلى، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%.

وبالنسبة لمشروع سكن مصر، فهو يضم 196 عمارة بإجمالى 4704 وحدة، بينما الإسكان الاجتماعى يضم 58 عمارة بإجمالى 1392 وحدة، فيما يضم مشروع جنة 462 عمارة بإجمالى 11232 وحدة بينما الفيلات 2100 فيلا، وإجمالى الوحدات 17 ألف وحدة سكنية.

كما تضم عدد (8) أسواق تجارية، علاوة على مدارس لكافة المراحل الدراسية، وجامعة المنصورة الجديدة والتى تم إنشاؤها على مساحة 127 فدان وبها عدد (6) كليات تعمل منذ العام الدراسى الماضى، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة، ومركز طبى ومركز شرطة ومبنى التحكم الجيل الرابع والذى يصل إلى غرفة التحكم الرئيسة، كما تضم (5) مساجد و(3) كنائس، وكذلك (3) بنوك.