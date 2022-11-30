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وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.
وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.
يأتى التدريب امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة التى يتم تنفيذها فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية واليونانية فى العديد من المجالات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان التدريب المشترك «مينا - 2» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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