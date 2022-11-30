القوات المسلحة تحتفل بحصول «القادة والأركان» على شهادات ضمان جودة التعليم

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لكلية القادة والأركان، والتى جاءت تتويجا لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.





بدأت مراسم الاحتفال بعرض تقديمى تناول نبذة عن تاريخ كلية القادة والأركان، وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن كلية القادة والأركان صرح تعليمى عريق تتمتع بالأصالة والتاريخ الممتد منذ عام 1825 وتواصل دورها لإعداد أجيال جديدة من القادة قادرة على تحمل المسئولية متبعة أحدث طرق التعليم الحديثة وإتخاذ كافة المعايير لصالح جودة العملية التعليمية.



ونوه بالدعم الدائم والمستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، والاعتماد على أحدث الأساليب العلمية المتطورة التى تسهم فى الارتقاء بالمستوى العلمى للدارسين فى كل المراحل والأنشطة الدراسية.

وفى نهاية الاحتفال، تم منح شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية، وتسليم درع الكلية لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتقاط صورة تذكارية جماعية.



حضر مراسم تسليم شهادات الاعتماد اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.