وزير الزراعة يسلم 23 إفريقيا شهادات برنامج «التغيرات المناخية وتأثيرها»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار تفعيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مخرجات مؤتمر الأطراف المتعلق بالمناخ COP27، والتزام مصر نحو تقديم الدعم إلى الأشقاء الأفارقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال كلمته رحب "القصير" بالمتدربين من الدول الإفريقية، موجها الشكر لوزارة الخارجية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لتنفيذ هذه الدورات للمتدربين من الدول الشقيقة والصديقة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم أوجه الدعم للأشقاء من الدول الإفريقية، وتكثيف سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات.

وأوضح القصير أن أهمية البرنامج التدريبى تأتى من أنه جاء متوافقا مع قمة المناخ cop27، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، واجهت العالم العديد من التحديات، بداية من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن قضية التغيرات المناخية.

وقال وزير الزراعة، إن تلك التحديات أظهرت أهمية قضية الأمن الغذائى وبناء النظم الزراعية والغذائية، لافتا إلى أن مساهمة الدول الإفريقية تكاد تكون محدودة من حجم الانبعاثات، مشددا على ضرورة تحمل الدول الكبرى مسؤوليتها ضمن برامج التكيف للحد من التأثيرات السلبية لهذه التغيرات.

وأضاف القصير أن الدولة المصرية استضافت هذه القمة نيابة عن الدول الإفريقية، وكان صوت مصر هو المعبر عن الصوت الإفريقى، ولأول مرة جاء شعار القمة "قمة التنفيذ" معبرا عنها، كما وجه الشكر للسفير سامح شكرى، وزير الخارجية، واستطاع المفاوض المصرى من إدراج قضية الخسائر والأضرار، خلال القمة، مع تخصيص يوم للزراعة.

وتابع أنه جرى إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، لحشد التمويل لتمكين الدول الإفريقية والنامية، لبرامج التكيف، وقدرتها على الصمود لمواجهة هذه التغيرات.

ومن ناحيته، قدم الوزير المفوض حسن شوقى، نائب الامين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، الشكر لوزارة الزراعة وللمركز الدولى المصرى للزراعة بالوزارة، للتعاون المشترك فى تنفيذ الدورات التدريبية للمبعوثين من الدول الإفريقية.

ونوه بأن هناك توجيهات وتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم أوجه الدعم للأشقاء من القارة الإفريقية، وخاصة فى مجال التدريب ونقل الخبرات التى تقوم به الوكالة، التى يشملها القطاع الزراعى بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأشار إلى أن الوكالة دربت أكثر من 16 ألف متدرب إفريقى، منذ إنشائها عام 2014، فى جميع المجالات.