جدة - نرمين السيد - واعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين سواء الأفراد أو الرحلات خلال فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دير الأنبا باخوميوس بإدفو يعتذر عن استقبال الزائرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.