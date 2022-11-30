رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «إعصار 65»

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وألقى اللواء أح عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب رجال الجيش الثالث الميدانى، للوصول إلى أرقى المستويات والإرتقاء بمعدلات الآداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات.
بدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكل العناصر المشاركة بالمشروع، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثنـاء إدارة العمليات.
وفى ختام المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى، مشيدا بالأداء المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع، كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقى والكفاءة القتالية واستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.
كما تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى نظم ومقلدات الرماية المايلز بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى للاطمئنان على تحقيقها أقصى درجات الواقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة.
حضر المشروع والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.
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