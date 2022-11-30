المنيا: بدء تجميل وتطوير 3 ميادين رئيسية بملوى وتحرير 28 محضرا مخالفا

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى عدة قطاعات مختلفة شملت قطاع الرصف وإعادة تأهيل الطرق أمام المارة من المواطنين وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق العامة لضبط الأسعار وإعادة الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة أعمال نظافة وتطهير مخرات السيول استعداداً لفصل الشتاء، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.





وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جهودها فى إعادة تأهيل ورصف الطرق وتجميل الميادين الرئيسية، حيث تم البدء فى أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين (ميدان الثانوية بنات ـ ميدان سيف باشا أمام مركز شرطة ملوى ـ ميدان شارع الجيش)، وكذلك رصف شارع العرفانى وهو أحد الشوارع الحيوية والرئيسية بملوى، وإنشاء مظلات للمواطنين أمام مستشفى ملوى التخصصى، تأتى تلك الأعمال ضمن خطة الوحدة المحلية لتحسين ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وإضفاء مظهر جمالى وحضارى على مستوى المركز والتيسير على المارة من المواطنين والمركبات.

وفى مجال التموين ومراقبة المخابز البلدية والأسواق العامة ، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بقرية القيس أسفرت عن تحرير 18 محضر مخالف تنوعت ما بين( نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ لوحات ـ عدم نظافة أدوات عجن ـ عدم إعطاء بون صرف)، وذلك فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى مطابقة الخبز للمواصفات اعلاءً لصالح المواطن.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بالمدينة، حيث شملت الجولة تفقد أماكن بيع السلع والمواد الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وكذلك للبيع بأسعار مبالغ فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ فى متابعة أعمال تطهير مخرات السيول، تابعت الوحدة المحلية لمركز مطاى مخرات السيول بأولاد يونس التابعة لمجلس قروى أبو عزيز للتأكد من مدى جاهزيتها تحسباً لأوضاع الطقس غير المستقرة والتى من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يتضمن من أحداث عارضة سواء سيول أو أى أزمات طقسية، وذلك فى إطار الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت.