الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الاسبوعى ، لمتابعة ملفات الوزراء المختلفة وتوافر السلع.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي بين شركة "أيميا باور" الإماراتية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بقيمة 1.1 مليار، دولار إيذانا بالبدء في تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات.