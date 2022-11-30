معلومات الوزراء: مصر تقفز 42 مركزا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وقفزت مصر 42 مركزًا فى المؤشر بين عام 2020 و2022؛ فقد قفزت من المرتبة الـ 111 فى عام 2020 لتصل إلى المرتبة الـ69 فى عام 2022، لتأتى مصر بذلك ضمن فئة الدول المتقدمة جدًّا (A) خلال 2022 بمعدل نقاط 0.751 نقطة.

يقيس مؤشر نضج الحكومة الرقمية 198 دولة على مستوى العالم ويقوم على 4 مؤشرات رئيسة و48 مؤشرا فرعيا، تتراوح نقاط المؤشر بين 0 الأقل و1 الأعلى.

جاء تقييم مصر فى المؤشرات الفرعية مرتفعًا مثل مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية؛ وقد جاءت فيه ضمن فئة الدول المتقدمة(A)، ومؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وجاءت أيضا ضمن فئة الدول المتقدمة (A)، ومؤشر التفاعل الرقمى مع المواطنين وجاءت ضمن فئة الدول المتوسطة (B)، ومؤشر ممكنات التحول الرقمى الحكومى وجاءت ضمن فئة الدول المتقدمة (A).