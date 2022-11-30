الصحة: مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين المنتج محليا لأول مرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضرورة التوسع فى إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية، وذلك بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلياً.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى حاليا الاطلاق الكامل لخط انتاج جديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، والطاقة الانتاجية الخاصة به كبيرة، لافتاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الأنسولين.

وأضاف "عبدالغفار": هناك عمل دؤوب ومستمر لتوطين الصناعات الدوائية فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، ومن ثم التصدير لكافة الدول، وذلك وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، مؤكداً أن صناعة الأدوية تعد أحد ركائز الأمن القومى المصرى، لافتاً إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروح عملاقة وضعت مصر على مصاف الدول الكبرى في مجال الصناعات الدوائية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خط الانتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بانتاج خرطوش الأنسولين، وذلك للإطلاع على كافة مراحل التصنيع والانتاج، التى تتم وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى توجيه الوزير بالتوسع وزيادة حجم الانتاج لعقار الأنسولين، فضلاً عن التوسع في انتاج المستلزمات المكملة والداعمة له.