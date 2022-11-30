11.232 وحدة سكنية في المنصورة الجديدة.. الجمهورية الجديدة تنطق من هنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، والتي تشمل عدد كبير من المشروعات أبرزها مشروع JANNA للإسكان الفاخر، لافتا إلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بالمشروع.

وحول مشروع الفيلات، قال تم تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بجانب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).