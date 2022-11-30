الصحة: الفيروس المخلوى التنفسى نسب انتشاره عالية لكنة ليس خطيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المخلوى التنفسى نسب انتشارة عالية لكنة مرض ليس خطير وتابعت: فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام وفترة التعافى من أسبوع إلى أسبوعين.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، في 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التي تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفي أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.

وأكد أنه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج هذا المرض لأنه «فيروسي» وليس «بكتيريا»، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدوري في بروتينات الفيروس، لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال في سن صغير، مؤكدًا أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هي الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في مثل هذه الحالات المرضية.