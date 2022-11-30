توقيع اتفاق الإغلاق المالى بمليار دولار لإقامة محطتى طاقة متجددة بأسوان والبحر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - مجموعة متنوعة من أبرز جهات التمويل العالمية تشارك في تمويل المشروعين بقيمة 1.1 مليار دولار

رئيس الشركة الإماراتية: الاتفاق يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية العالمية الرائدة بمستقبل المناخ الاستثماري في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي بين شركة "أيميا باور" الإماراتية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بقيمة 1.1 مليار، دولار إيذانا بالبدء في تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات.

وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، والسيد/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، والسيد/ حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "إيميا باور" الإماراتية، وعدد من مسئولي الشركة الإماراتية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

ووقع على الاتفاقيات كل من: السيد/ أكيل بوهرا، مُمثلاً عن "شركة أمونت لطاقة الرياح"، والسيد/ سمير ناصف، مُمثلاً عن شركة "ابيدوس" للطاقة الشمسية، والسيد/ كريستوفر م. كانتيلمي، مُمثلاً عن "مؤسسة التمويل الدولية IFC"، عضو "مجموعة البنك الدولي"، والسيد/ ميشيل شيبينز، مُمثلاً عن "البنك الهولندي للتنمية FMO"، والسيد/ كين كاتو، مُمثلاً عن "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA"، والسيد/ كينيترو كيتامورا، مُمثلاً عن "مكتب دبي لبنك اليابان للتعاون الدولي JBIC "، والسيد/ عباس حسين، مُمثلاً عن بنك "ستاندرد تشارترد"، والسيد/ جون سايتو، مُمثلاً عن مؤسسة "سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC "، والسيد/ جيريمي بايفيلد، مُمثلاً عن "بنك سوميتومو ميتسوي ترست".

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش التوقيع، إن شركة "أيميا باور" تمكنت من تحقيق إغلاق مالي ناجح بهدف إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 1000 ميجاوات لتعزيز اعتماد السوق المصرية على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لديها ثقة كبيرة في مصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤهلها لاستقطاب العديد من الصناعات المختلفة.

وأضاف: نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطة الدولة نحو جذب واستقطاب الكثير من الاستثمارات الاجنبية والمحلية في مشروعات الطاقات المتجددة و"الهيدروجين الاخضر'، ووضع مصر كمركز إقليمي لإنتاج "الهيدروجين الاخضر' ومشتقاته في المنطقة وتصديره استغلالا للموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية القوية والموانئ المصرية المُجهزة.

وأوضح السيد/ حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة "أيميا باور"، أن الشركة تمكنت من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار مع مجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الدولية؛ لإقامة المحطتين، وهو ما يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية العالمية الرائدة بمستقبل المناخ الاستثماري في مصر.

تجدُر الإشارة إلى أن الإغلاق المالي في هذه الحالة يُشير إلى التوصل لاتفاق مع المؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم إيذانا ببدء تنفيذ المشروعين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية أن شركة "إيميا باور" ستقوم بعمليات بناء وإدارة وتشغيل المحطتين، لافتا إلى أن إحداهما تقع في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ وهي محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، وبتمويل من كل من: "مؤسسة التمويل الدولية IFC "، عضو "مجموعة البنك الدولي"، و"البنك الهولندي للتنمية FMO"، و"الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA".

وتابع "النويس": تقع المحطة الثانية، وهي محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وتعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في القارة الإفريقية، مُشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة تبلغ 500 ميجاوات بإجمالي استثمارات يصل إلى 800 مليون دولار، بتمويل من مجموعة من البنوك تشمل: "مؤسسة التمويل الدولية"، و"بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC"، و"بنك سوميتومو ميتسوي ترست" كمُقرِضِين مُشاركين في إطار "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار".

وكشف عن أن شركة "أيميا باور" وقعت اتفاقيات حق الانتفاع مع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة"، واتفاقيات شراء الطاقة مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، فيما أصدرت وزارة المالية المصرية ضمانات سيادية لتلك المشاريع.

وأشار إلى أن المشروعين سيوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 687 ألف أسرة في مصر، فيما سيساهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية إلى أن "شركة أيميا باور" أعلنت على هامش "مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 27COP"، الذي انعقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، أنها ستتولى تطوير مشروع لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" بطاقة انتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات؛ مُضيفاً أنه بعد تشغيل هذا المشروع سيصل حجم إنتاج الشركة من الكهرباء في مصر إلى 2000 ميجاوات.

وأعرب السيد/ حسين جاسم النويس عن تقديره لجهود الحكومة المصرية وتعاونها للمضي قُدما في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، مُضيفا أن الحكومة المصرية ملتزمة بزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة محلياً بهدف تقليص استخدام الوقود الأُحفوري والحد من انبعاثات الكربون، ومؤكداً أن هذه المشروعات تتماشى مع استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة التي اطلقتها الحكومة المصرية.

وتابع: "أيميا باور" حريصة على المشاركة في هذا التوجه الذي سيكون له تأثيرات واضحة على جهود التنمية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة وتحويلها الى مركز اقليمي للطاقة النظيفة، وذلك في إطار خطة الشركة الإماراتية لتوسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، وهو ما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة النظيفة.