فتح مستشفيات الشرطة أمام ذوى الإعاقة بالمجان لمدة أسبوع

ومن المقرر فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة وصرف العقاقير الطبية الخاصة بهذه الكشوفات حال الاحتياج لها بالمجان، اعتبارًا من السبت المقبل 3 ديسمبر ولمدة أسبوع بالفترة المسائية من الساعة 3 وحتى 5 مساءً.
وصرحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن هذه الاجراءات التيسيرية تهدف إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والتيسير عليهم، وتأتى فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لهم، المحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 3 ديسمبر من كل عام.
وأوضحت "كريم" فى بيان صحفى للمجلس، أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان خلال عام 2017، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم.
وأشادت "المشرف العام على المجلس"، بجهود وزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان التابع لها، الخاصة بتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، ودورها فى دمجهم فى جميع المناسبات والاحتفالات التى تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم.
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