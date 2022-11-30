المنصورة الجديدة.. الدولة تتوسع فى الدلتا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع الحديثة، ونواة للتنمية الاقتصادية لمنطقة الدلتا الساحلية، وواجهة بحرية لمنطقة الدلتا، أنشئت بقرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبدأ العمل بالمرحلة الأولى فى يناير 2017.





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