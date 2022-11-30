مواجهة الشائعات- الحكومة تنفى ظهور إصابات بوباء الالتهاب السحائى بين الطلاب

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان ومحافظة شمال سيناء، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لانتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بالالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بالمحافظة. وأوضحوا أنه فور تداول أنباء عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بين الطلاب، تم توقيع الكشف الطبى العشوائى على طلاب المدارس من قبل أطباء التأمين الصحى، وإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لطلاب المدارس عن طريق الزائرات الصحيات، حيث تبين خلو جميع نتائج الكشف الطبى من وجود أى حالات إصابة بالالتهاب السحائى بين الطلاب، وأشاروا إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

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