«القوى العاملة»: زيارة ميدانية لـ«أسمنت أسيوط» لرفع الوعى البيئى

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، زيارة ميدانية لشركة أسمنت أسيوط – "سيمكس"، وذلك للإطمئنان على ظروف العمل وأحوال العمال داخل المصنع، وكذلك التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع داخل المصنع للحفاظ على سلامة العمال والمترددين داخل المصنع.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية داخل المنشآت العاملة، والتأكد من تمتع كل العاملين بحقوقهم التى كفلها لهم القانون.

وأفاد على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم الأربعاء، إن المديرية ندمت جولة ميدانية داخل شركة أسمنت أسيوط، وأنه التقى بمسؤولى المصنع، وكذلك مسؤول شركة المقاولات العاملة بداخله، لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود اى مخالفات لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بكل أحكامه والتى تخص التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل.

وأوضح مدير المديرية انه اطمئن على عقود العمل المحررة للعاملين بالمصنع، كما استمع إلى عدد من الأسئلة التى طرحت من العاملين خلال اجتماعه معهم بقاعة النيل وقام بالرد عليها، كما قام بشرح مفصل للعاملين عن الخدمات التى تقدمها مديرية القوى العاملة من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة فى ضوء لائحة الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها.

يذكر أن شركة أسمنت أسيوط تعد من الشركات العالمية متزايدة النمو التى توفر مواد ومنتجات بناء ذات جودة عالية وخدمات موثوق بها للعملاء والمجتمعات المحلية، كما أجرت تحديثا شاملا للمصنع، وذلك بهدف تحسين كفاءته من ناحية وحماية البيئة لصالح الموظفين والمجتمعات المحيطة من ناحية أخرى، كما أن الشركة تقوم بتوفير برامج تدريبية لموظفيها على جميع المستويات لرفع درجة الوعى البيئى لديهم،وتحفيزهم على العمل وزيادة الإنتاج.